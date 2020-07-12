Из-за тоски по сыну Тодоренко понадобилась помощь

Телеведущая, певица и молодая мама Регина Тодоренко призналась подписчикам на своей страничке в социальной сети, что разлука с сыном и мужем для нее просто невыносима. Ей потребовалась помощь специалиста.



На просторах своего микроблога Регина и раньше писала, что не представляет, как сможет оставлять сына Майкла и уезжать, ведь она так привязана к своей семье. И вот это момент настал: телеведущая вернулась к работе и уехала в командировку, оставив сынишку с мужем Владом Топаловым, бабушками и дедушками. На днях Регина выложила фото с семейной прогулки и написала: “ Как же сильно я скучаю! Только села в самолет, а уже кажется, что между нами целая вечность



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Маме сложно уезжать в командировки. Мне казалось, что я справилась, а я все еще не могу привыкнуть к тому, что не имею возможности обнять вас в ближайшие три дня и поцеловать. Пойду запишусь на сеанс к психологу! Так пытаюсь себе объяснить, что мое отсутствие это не трагедия, а наоборот отличная возможность для ребенка развиться в кругу любящего папы, бабушек, дедушек, но сердце-то, сердце!”

Поклонники поддержали Регину, делясь в комментариях своим опытом: "Очень тяжело расставаться с любимыми, я даже на пол дня ухожу, чувствую, что должна остаться с ними, но что поделать...", "Да мамочкам тяжело оставлять деток и куда то уезжать…", "Мне кажется, все мамочки такое чувствуют и это нормально".

Регина Тодоренко поблагодарила своих подписчиков за такую мощную поддержку, и сделал вывод, что большинство мам испытывают те же чувства, что и она сама.

Следует напомнить, что Регина Тодоренко известна как телеведущая, певица и композитор. В 2018 году она вышла замуж за известного исполнителя Влада Топалова, и вскоре у них родился сын Майкл. Регина пропагандирует семейные ценности и в одном из интервью признавалась, что хочет стать многодетной мамой.