Обнародована связь умершего Проскурина с покойным Ефремовым

Конец июня омрачило известие о смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина. Вдова актера поделилась новыми данными о его болезни.

Новость о смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина породила множество слухов и сплетен. СМИ выдвигали разные версии случившегося.

ПО ТЕМЕ Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин

Одни писали, что Проскурина добил алкоголизм, другие же твердили о том, что причиной летального исхода стал рак. В свое время артист действительно вел упорную борьбу с этими недугами, однако ключевую роль сыграл другой диагноз.

Вдова актера Ирина Хонда сообщила, что у Виктора Алексеевича была хроническая обструктивная болезнь легких. Летальный исход случился как раз после очередного приступа у Проскурина.

Хонда призналась, что до последнего не теряла надежду на положительный исход, поскольку муж часто подвергался риску. При этом вдова артиста понимала, что рано или поздно придется принять тяжелую ношу.

Стоит отметить Издание уточняет, что эта же болезнь стала причиной смерти Георгия Данелии и Олега Ефремова. По словам вдовы Проскурина, коронавируса у артиста не было, однако врачи уже отправляли его на ИВЛ, чтобы поддержать.

Стоит отметить, что ХОБЛ сгубила советского и российского актера Олега Ефремова. Болезнь также унесла жизнь режиссера Георгия Данелии.

