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Бывшая невестка обвинила певицу Анастасию в пьянстве

Бывшая невестка обвинила певицу Анастасию в пьянстве

Анастасия. Кадр youtube.com
Развод Анастасии и Юлиана обещает быть скандальным. Масла в огонь подлила бывшая родственница некогда популярной певицы.
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Анастасия прославилась в 1989 году, когда вышел ее дебютный альбом "Высокий каблук". Настоящими хитами стали "Мамин крестик" и "Королева золотого песка". Певица записала несколько дуэтов, в том числе с Юлианом. Она выступала на городских мероприятиях, фестивалях, сборных и благотворительных концертах, гастролировала по странам Европы и США.

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Однако в какой-то момент Анастасия исчезла. Лишь в конце 2018 года об артистке снова заговорили. Сильно изменившаяся, по мнению фанатов, певица объявила на всю страну о свадьбе с Юлианом. Артисты оформили отношения в апреле 2019 года, а в декабре стало известно о разводе.

Расставание обещает быть весьма скандальным. В новом выпуске шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" супруги, не стесняясь камер, выясняли отношения. В порыве эмоций Анастасия даже разбила бокал с шампанским. Кстати, ходят слухи, что артистка любит выпить. Об этом заявила ее бывшая невестка Эдика Лялина.

Тут стоит пояснить, что у Анастасии есть 35-летняя дочь Анна. Вероятно, речь идет о брате певицы по отцу Глебе Протасенко. "Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает. Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя", – заявила бывшая родственница.

Эдика убеждена, что Анастасия "накосячила", а Юлиан устал терпеть ее непростой характер. "Я уверена, что ему просто надоели эти вечные пьянки, вечные загулы. Наверное, он решил сделать правильный выбор. Анастасия общается как быдло", – сказала Лялина.

Этот комментарий Анастасия видела. "Я бы могла на нее в суд подать, но вижу просто завистливую дуру, поэтому пропущу мимо себя это. Я ничего плохого в этом выпаде не вижу. Это просто "тяф-тяф", – заключила певица.

Автор: 4 июня 2020, 11:38 Источник: "Прямой эфир" ✓ Надежный источник

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