Подробности прощания: Шуру похоронят в шикарном белом гробу за 400 тысяч

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – сокрушался Воланд в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Часто смерть застигает в тот момент, когда ты полон планов, надежд и чаяний...



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