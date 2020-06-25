Подробности прощания: Шуру похоронят в шикарном белом гробу за 400 тысяч

В 2003 году Шуре был поставлен страшный диагноз – "рак". Специалисты выявили у артиста злокачественную опухоль яичка. Однако Шура целиком изменил образ жизни, избавился о наркозависимости и победил онкологию – перенес 18 сеансов химиотерапии и операцию по удалению яичка. Врач говорил, что это чудо, поскольку метастазы были уже в голове: "Еще неделя – и ты бы сдох!"
С тех пор Шура часто повторяет крылатую фразу на латыни: Memento mori ("Помни о смерти"). Певец не хочет обременять родственников заботами о погребении и других траурных процедурах, поэтому все продумал сам. У звезды, как выяснила "Экспресс-газета", оплачено место на престижном Троекуровском кладбище – его три года назад Александру подарил друг. Куплен и шикарный белый двухдверный гроб – стоит такой около 400 тысяч рублей.
Выбрал Шура и памятник – с надписью "Твори добро". А ограду он, скорее всего, сделает из любимой кровати. Такую оригинальную идею Медведеву подкинули старушки-соседки. "Вот Шурка молодец! Уже оградку домой понес", – отреагировали бабушки, увидев грузчиков с его покупкой. Уточнение, озвученное Шурой, их не смутило: "Пока кровать, потом оградка!"
Стоит заметить, что звезды часто сами пишут сценарии похорон. Танцор Рудольф Нуреев, музыкант Фредди Меркьюри, легендарный боец Мохаммед Али продумали все детали траурной церемонии.
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