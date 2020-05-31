Легендарная оперная певица умерла на 90-м году жизни

Министр культуры Франции сообщил о смерти знаменитой оперной певицы. Мади Меспле скончалась на девяностом году жизни.

Новости о смерти французской оперной певицы были подтверждены Франком Ристером. Министр культуры страны сообщил, что Франция потеряла одного из самых талантливых деятелей искусства. По словам Франка, Мади блистала в таких оперных постановках, как "Лакма", "Севильский цирюльник", "Сказки Гофмана".

Меспле умела с точностью передавать настроение героев пьес, ее утонченность и чувственность позволили продвигать французскую культуру на сценах всего мира.

Журналисты телеканала BFMTV сообщили, что последние часы своей жизни Мади провела в своей квартире в центре родного города Тулузы в окружении родных и близких.

Напомним, что с раннего детства Меспле обучалась игре на фортепиано и вокалу в лучших консерваториях Франции. Оперная певица была круглой отличницей и всегда добивалась поставленных целей. Меспле дебютировала на профессиональной сцене в январе 1953 года в Льеже. Весь творческий путь оперной певицы неразрывно связан с ролью Лакме. Ведь на протяжении карьеры Мади сыграла ее около 150 раз.

Меспле успешно выступала не только на территории Франции. Она пела в "Большом театре" в Москве, "Королевском оперном театре" в Лондоне, "Ла Скала" в Милане, "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке и театре "Колон" в Буэнос-Айресе.