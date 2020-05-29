"Премия МУЗ-ТВ" отменена из-за коронавируса

Намеченная на 5 июня в "ВТБ-Арене" церемония вручения наград не состоится. Организаторы приняли непростое решение о переносе.

Канал МУЗ-ТВ, приняв во внимание ситуацию с коронавирусом, перенес дату проведения ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки. Мероприятие состоится 11 июня 2021 года на той же площадке – в спортивном комплексе "ВТБ Арена" и обещает удивить невероятной постановкой, уникальными спецэффектами международного уровня и топовым составом исполнителей.

Объявленный ранее состав ведущих церемонии не изменился: Александр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак и Ольга Бузова. Билеты тоже действительны.

"Это было одно из самых сложных решений за всю историю "Премии", но мы не видим иного варианта развития событий, – пояснил "Дни.ру" генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров. – Вся международная команда потратила много сил на то, чтобы в этом году церемония стала незабываемой для зрителей. Однако ввиду сложившейся ситуации участники режиссерско-постановочной команды даже физически не могут участвовать в реализации шоу, находясь в самоизоляции в других странах. В следующем году церемония награждения состоится по итогам двух лет – 2019-го и 2020-го".