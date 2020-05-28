Известный ведущий о морщинистой и беззубой Надежде Бабкиной

После того, как Надежда Бабкина появилась после выписки из больницы, куда попала с тяжелейшим воспалением легких, пошли слухи, что артистка на самом деле не болела. Ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев прокомментировал эти разговоры.

Прошли съемки новых выпусков шоу "Модный приговор" с Надеждой Бабкиной. А также недавно показали эфир передачи "Сегодня вечером", которая была посвящена юбилею артистки. Певица буквально поразила зрителей своим блестящим видом. После этого усилились слухи, будто Надежда Бабкина не лечилась от двусторонней пневмонии, а лежала на столе пластического хирурга.

Однако ее соведущий по "Модному приговору" Александр Васильев категорически с этим не согласен. Отметим, что вскоре после госпитализации Надежды Бабкиной и сам попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Историк моды убежден, что секрет красоты 70-летней Надежды Бабкиной вовсе не в медицинских ухищрениях.

"Надежда Георгиевна – народная артистка. Она перед съемками, естественно, накрасила губы, ресницы. Не зря же говорят, что красота женщины часто находится в ее косметичке", – объяснил Александр Васильев.

Ведущий дал понять, что Надежда Бабкина в силу профессии не может позволить себе выглядеть плохо. Поэтому и пользуется косметикой, носит дорогую одежду, тщательно следит за весом. "А что они хотят, эти подписчики? Увидеть Надежду пожилой, морщинистой, беззубой и седой? Такого никогда не будет", – отрезал Александр Васильев.

Историк моды убежден, что Надежде Бабкиной просто завидуют. Ведь в результате всех своих мытарств популярная артистка похудела на 30 килограммов (с учетом той диеты, на которой она сидела еще до болезни). Певица специально сбрасывала лишний вес, чтобы подойти к юбилею в великолепной форме. Однако, по слухам, эти ограничения и сыграли негативную роль в здоровье Надежды Бабкиной. Диета могла его попросту подкосить.