"У него почернели руки": Бабкина сообщила о тяжелом состоянии сына

23 мая в эфир вышел выпуск программы "Сегодня вечером", посвященный 70-летней Надежде Бабкиной. В студии Первого канала артистка рассказала о проведенных в больнице днях, и как она справилась с двухсторонней пневмонией.
Врачи вытащили находящуюся в коме артистку с того света. Шансы, что Надежда Георгиевна выживет, были невелики. У нее было поражено 80% легких. Однако родным тогда пришлось переживать не только за Бабкину, но и ее сына.
Во время съемок передачи артистка призналась, что Данила также попал в больницу в апреле. Он лежал в клиническом госпитале Лапино три недели. Его состояние было таким же тяжелым. Надежда Георгиевна отметила, что у сына почернели руки.
"Не знаю почему. Что-то от лечения. Но я так благодарна врачам", – сказала певица.
Несмотря на то, что Бабкина проходит курс реабилитации, она уже вернулась на работу. Надежда Георгиевна приступила к съемкам новых выпусков шоу "Модный приговор". Ее коллега Александр Васильев вновь занял кресло ведущего передачи.
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