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Кризис больно ударил по рэперу Гуфу

Кризис больно ударил по рэперу Гуфу

Алексей Долматов (Гуф). Кадр youtube.com
Многие компании лишились прибыли из-за пандемии коронавируса. Знаменитости, которые занимаются бизнесом, рассказывают, что также потеряли доход, и теперь вынуждены искать решение, чтобы их компании оставались "на плаву".
прочитано 115 раз

Недавно стало известно, что телеведущая Ольга Орлова потерпела убытки из-за кризиса. Школа вокала, которой владеет знаменитость, закрылась. С похожей ситуацией столкнулся рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф. У артиста есть собственный бренд модной одежды, с которого теперь он получает не такой доход, как раньше.

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Перед тем, как в мире объявили о пандемии коронавируса, музыкант собирался открыть в торговых центрах отделы продажи одежды. Однако Гуф не успел это сделать. Ему пришлось организовать онлайн-продажи, чтобы не терять заработок.

Бизнес рэпера полностью не прекратил работу лишь потому, что осваивать продажу одежды через интернет он начал несколько лет назад. Спрос сократился незначительно, если сравнивать с общими показателями в этой отрасли – почти 90%.

"У нас же сокращение продаж составило менее четверти от оборота 2019 года", – рассказал Гуф.

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Публикация от @therealguf

Напомним, недавно рэпер обвинил Кети Топурию в предательстве. Долматов состоял в отношениях с солисткой группы "А-Студио".

Автор: 27 мая 2020, 18:39 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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