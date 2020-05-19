Близкий человек рэпера Гуфа скончался из-за наркотиков

Скончался близкий человек рэпера Алексея Долматова. Речь идет о друге Гуфа – Андрее Хайдурове.
По данным Пятого канала, мужчина отравился психотропными веществами. Медики не смогли ему помочь.
Скончался близкий человек рэпера Алексея Долматова. Речь идет о друге Гуфа – Андрее Хайдурове.
По данным Пятого канала, мужчина отравился психотропными веществами. Медики не смогли ему помочь.
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