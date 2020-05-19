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Жуткий диагноз: врачи дали звезде

Жуткий диагноз: врачи дали звезде "Аншлага" полтора года жизни

Светлана Рожкова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Рожкова прославилась благодаря ярким ролям в юмористической программе "Аншлаг". Однако артистке пришлось сбавить обороты в работе из-за тяжелой болезни.
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Пять лет назад у Светланы Рожковой обнаружили аутоиммунное заболевание – билиарный цирроз печени. По словам артистки, просто в один день она не смогла встать с кровати. После сдачи ряда анализов юмористка узнала о своем недуге. Оказалось, что у нее третья стадия. Причем медики не давали артистке оптимистичных прогнозов. "Мне сказали, что если я ничего не буду предпринимать, то у меня будет в запасе максимум полтора года", – отметила Светлана Рожкова в интервью.

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Артистка рассказала, что толчком для ее болезни послужил аутоиммунный гепатит: то есть организм воспринимал печень как врага. "Никто не знает, почему так происходит: был ли тому причиной стресс, либо какое-то вирусное заболевание..." – отметила звезда "Аншлага".

Актриса решила действовать, а не паниковать. Она стала следовать всем предписаниям медиков и уже добилась определенных успехов: теперь у нее не третья, а вторая стадия заболевания. Артистка тщательно следит за питанием, ходит по пять километров в день. По ее признанию, сил у нее стало меньше, но она все равно продолжает работать: выступает, гастролирует, снимается.

"Это диагноз стал для меня полнейшей неожиданностью. Очень надеюсь на то, что у меня есть время на осуществление всех своих замыслов, потому что для всего в этой жизни необходима энергия. А печень как раз тот орган, который ее дает. Если он не в порядке, то у тебя просто нет сил даже для того, чтобы встать и идти, не говоря уже ни о чем другом", – отметила Светлана Рожкова.

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Публикация от Светлана Рожкова (@svetrozhkova)

Сейчас у артистки наметилась положительная динамика. Она старается не унывать. В настоящее время, как и прочие, Светлана Рожкова находится в самоизоляции с близкими. "Появилось очень много возможностей, чтобы узнать окружающий мир, познать себя, провести время с родными", – отметила актриса.

Автор: 19 мая 2020, 14:21 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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