"Желали смерти": религиозные родственники открестились от Анохиной

Светская львица рассказала о непростых отношениях с родственниками. Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина поссорилась с родителями.

Знаменитость родилась и росла в Грозном. После переезда в Москву связь с чеченскими родственниками Айза Анохина не потеряла. Экс-супруга рэпера до недавнего времени поддерживала отношения с близкими.

Теперь же между Айзой и ее родней из Грозного пробежала черная кошка. Все дело в том, что Анохина не придерживается национальных обычаев. Наплевательское отношение к традициям раздражает соотечественников светской львицы.

Айза Анохина сообщила в "Сторис" личного "Инстаграм", что родные давно от нее открестились. По словам знаменитости, того, что она хороший человек, недостаточно для ее близких. Светская львица подчеркнула, что платит родственникам той же монетой.

"Меня столько раз оскорбляли. Желали смерти и унижали и пугали Аллахом, что я стала сильнее", – поделилась Анохина. Звезда отметила, что везде чувствует себя чужой, особенно в последнее время, когда от нее отвернулись родители. Айза считает, что маму и папу против нее настроили недоброжелатели.

Отметим, что отношения Айзы Анохиной с близкими не всегда были плохими. До недавнего времени те активно поддерживали дочь, например, материально. Ходят слухи, что именно мама и папа профинансировали открытие первого салона светской львицы. Более того, от них Айза получала роскошные подарки. Помогали родители и экс-зятю, рэперу Гуфу: вкладывали средства в его барбершоп.