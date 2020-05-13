"Стал меня насиловать": известная модель раскрыла правду о муже-тиране

Супермодель Снежана Онопко много лет живет в страхе из-за домашнего насилия. Оказывается, покорившую мировые подиумы звезду нещадно бьет муж, бизнесмен Николай Щур.

Модель пытается разойтись с супругом, однако он не дает развода. Снежана Онопко призналась, что после десяти лет совместной жизни Николай Щур не хочет отдавать половину ее личных вещей и украшений. По словам знаменитости, муж делает все, чтобы отобрать у нее недвижимость и автомобили.

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Кроме того, звезда рассказала, что год назад мужчина вышел из тюрьмы, отсидев за мошенничество. По ее словам, с тех пор у него началась полнейшая деградация. "До этого он бил меня на протяжении девяти лет", – призналась Онопко. После побоев мужчина на коленях рыдал перед возлюбленной, и она его прощала за домашнее насилие.

У пары нет общих детей. Снежана Онопко сообщила, что за все годы жизни с супругом ни разу не забеременела. Рожать от Николая Щура она не хотела. "Сейчас решила предать все огласке, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать", – призналась модель.

Женщина рассказала, что предприниматель бил и ее мать. Онопко пыталась сбежать от тирана и непрекращающегося домашнего насилия, но охрана ловила ее и приводила назад. По словам Снежаны, муж все время угрожал тем, что у нее никогда не будет другой семьи.