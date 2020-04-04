"Попала под горячую руку": Башаров хочет вернуться к избитой им жене

Как признался Марат Башаров, тогда Елизавета "попала под горячую руку" подвыпившего актера. Артист рассказал, что после этого инцидента долгое время пытался вернуть супругу и просил прощения, но его старания оказались тщетны.
Марат поведал, что Шевыркова помогла ему в трудный жизненный период, когда от него отвернулось множество друзей. Благодаря ей ему удалось "зализать раны".
"Потом она попала под мою горячую руку, и мы развелись", – констатировал актер в эфире программы "Судьба человека".
По словам звезды, он до сих пор не теряет надежды на восстановление отношений. 45-летний артист уверен, что его чувства к Елизавете взаимны: они вместе отдыхают и продолжают общение, но Марат хочет большего.
Тем не менее, актер признается, что до сих пор не может отказаться от пагубной привычки, которая привела к краху семьи – употреблению алкоголя.
"Надо прекращать бухать", – говорит себе Башаров.
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