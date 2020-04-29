Умерла звезда фильма "Миллионер из трущоб"

В Сети появилось трагическое известие. Умер индийский актер Ирфан Хан.
По данным РИА ФАН, причиной летального исхода стала инфекция толстой кишки. Напомним, что Хан обрел популярность благодаря роли в фильме "Миллионер из трущоб".
В Сети появилось трагическое известие. Умер индийский актер Ирфан Хан.
По данным РИА ФАН, причиной летального исхода стала инфекция толстой кишки. Напомним, что Хан обрел популярность благодаря роли в фильме "Миллионер из трущоб".
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