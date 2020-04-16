Состояние изменилось: инфицированную Бабкину перевезли в другую больницу

В середине марта Надежда Бабкина отметила круглую дату – ей исполнилось 70 лет, но кто даст?! Заводная "казачка Надя" работает, дает интервью, встречается с родственниками, снимается. А специально к юбилею, по слухам, экстремально похудела.
Отметив праздник в узком кругу, артистка вскоре попала в больницу – 1 апреля певицу госпитализировали. Ее состояние оказалось настолько тяжелым, что, по некоторым данным, Надежду Бабкину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Пока молодой возлюбленный, певец Евгений Гор молчал о том, что происходит с артисткой, ее официальные представители утверждали: та находится в специальном инфекционном боксе, и врачи не дают прогнозов. Однако ситуация изменилась.
По некоторым данным, состояние Надежды Бабкиной улучшилось: температура снизилась, нет отрицательной динамики в легких. Стало известно и о переезде 70-летней артистки в другую клинику. Речь идет о Госпитале имени Вишневского в Красногорске, передает "Московский комсомолец".
Эта больница весьма популярна у отечественных знаменитостей. В разное время здесь лечились Иосиф Кобзон и Борис Березовский, Лидия Федосеева-Шукшина и Александр Руцкой. Надежда Бабкина лежит в отдельной палате.
Персонал сообщает, что в клинике освободили для приема пациентов с коронавирусом многоэтажный корпус. Два этажа в нем занимает отделение пластической хирургии. А если и целого корпуса не хватит для инфицированных, под больничные палаты приспособят местный клуб.
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