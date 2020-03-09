"Как мумия стала": изменившуюся Ветлицкую разнесли в пух и прах

Джордж Ровалс является одним из самых знаменитых стилистов в России. Он работал с певицей Аллой Пугачевой, журналисткой Ириной Хакамадой и исполнительницей Ириной Отиевой. Кроме того, он трудился над имиджем зарубежных звезд: актрис Джулии Робертс и Софи Лорен.
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