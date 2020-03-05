Беременные женщины Меньщикова: бывшая и нынешняя жены пришли искать правду на шоу Шепелева

Степан Меньщиков накануне женился на своей беременной подруге, однако его бывшая супруга клянется, что тоже ждет ребенка от шоумена. Обе девушки пришли на съемки программы "На самом деле", чтобы выяснить, кого из них обманул мужчина.

Ирония в том, что отношения звезды "Дома-2" с Евгенией Шамаевой расстроились после одно из походов на съемки программы Дмитрия Шепелева. Оказалось, что старший ребенок Степана – не его родной сын. В новом выпуске шоу она уверяет, что в этот раз все честно, и малыш, которого она носит под сердцем, – от бывшего мужа. Что примечательно, пара даже после развода живет в одной квартире и воспитывает детей (дочь Меньщикова все-таки оказалась родной).

В декабре прошлого года Степан Меньщиков отправился на отдых в Таиланд, где познакомился с бизнес-леди Ангелиной Монах. Последствием бурного романа стало известие о будущем прибавлении в семье, а потом и свадьба с новой возлюбленной. Но вот незадача – срок беременностей у девушек примерно одинаковый, то есть, если отцовство подтвердится в обоих случаях, Степана можно уличить в неверности, однако кому?

Шамаева в студии "На самом деле" призналась, что после возвращения с отдыха Меньщиков был в приподнятом настроении, и у них случился случайный сексуальный контакт. То есть мужчина уже был знаком со своей будущей женой и, возможно, дама даже находилась в положении. К сожалению, беременным нельзя проходить полиграф, поэтому пришлось справляться силами психологов, чтобы понять, кто из них врет. Или все-таки нечестен Степан Меньщиков, который клянется, что не спал с бывшей женой? Правду выяснит Дмитрий Шепелев.

История получила новый оборот, когда в студии появилась еще одна женщина на сносях. Все облегченно выдохнули, когда выяснилось, что девушка – старшая дочь новоиспеченной супруги шоумена. Она уверена, что Степан просто надеется заполучить деньги ее матери, ведь Ангелина Монах – успешная бизнесвумен с состоянием в несколько миллионов. Также Ольга попыталась заверить зал в том, что родительница на более позднем сроке, чем говорит.

Эксперты сделали вывод, что бывшая супруга Меньщикова вовсе не беременна, так как не смогла предоставить достаточных доказательств. Для проверки на полиграфе вывели мать Степана, и женщина раскрыла все карты – выяснилось, что она сговорилась с Шамаевой, которая решила обманом восстановить семью и насолить сопернице.