Пахнет грязными носками: Гайдулян из "СашаТаня" принюхался к Рубцовой

В Сети появилось видео, сделанное на съемочной площадке шестого сезона сериала "СашаТаня". Судя по всему, в перерывах между дублями актерский состав ситкома отлично проводит время.

На опубликованных кадрах исполнители главных ролей Валентина Рубцова, Алексей Климушкин и Андрей Гайдулян беседуют среди декораций, имитирующих подъезд жилого дома. Актриса сообщает на камеру, что отправляется на музыкальный конкурс "Евровидение". На удивленное восклицание коллег, мол, ты же, дорогая, не поешь и не танцуешь, артистка отметила: "Так получилось".

"Ребята, еду на "Евровидение", сейчас очень мало времени остается на съемки, поэтому в этих маленьких перерывах пишу песню. Алексей будет готовить танец. Алексей – хореограф. Он же будет и танцевать. Как основной персонаж танцевальный будет Алексей", – в шутку сказала звезда сериала "СашаТаня".

"Зайчик без яйчик", – озвучил название номера Климушкин.

Валентина отметила также, что на площадке вокального состязания место найдется и для Андрея. Артист будет выступать за Молдавию. Гайдулян, по ее словам, будет "мычать" на сцене.

"Ребята, порвем! Порвем всех", – воскликнула актриса сериала "СашаТаня".

Отметим, что Андрей Гайдулян восторг коллег по цеху разделял неохотно. Он заявил, что чай в стакане Валентины пахнет грязными носками. Рубцова не растерялась и парировала: "Дай бог, чтобы у всех носки так пахли". Добавим, что шуточный ролик появился в интернете благодаря Алексею Климушкину. Артист выложил видео в личном "Инстаграм".