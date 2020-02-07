"Деваться Маше было некуда": звезда сериала "Содержанки" притащила любимую к краю пропасти

Актер сериала "Содержанки" Леонид Бичевин сделал предложение возлюбленной в необычном месте. Романтичный поступок знаменитости чуть не обернулся трагедией.

Леонид решил преподнести избраннице Марии заветное кольцо в Японии. Актер привез девушку к вулкану Машу.

"Но, когда мы туда приехали, лил дождь, для подъема требовалось специальное снаряжение, мы чуть не заблудились. Одним словом, романтика начала куда-то испаряться. Выяснилось, что в это время никто в горы не ходит из-за возможных оползней", – вспоминает звезда сериала "Содержанки".

Леонид и Мария одни пошли по тропе вверх. Сегодня Бичевин понимает, что тащить на гору невесту – это полное безрассудство. К счастью, обошлось без неприятностей.

"И вот, когда мы уже поднялись на вершину, я встал на колено и сделал ей предложение. Деваться Маше было некуда: впереди пропасть, мы стоим у жерла вулкана – и она согласилась", – цитирует звезду сериала "Содержанки" 7Дней.ru.

Леонид и Мария счастливы в браке. Вместе пара воспитывает пятилетнего сына Ивана. Недавно супруга подарила Бичевину еще одного наследника.

"Во второй раз точно легче, как-то все привычно и более спокойно. Я, если честно, дочку хотел, но еще один сын – тоже прекрасно. Считаю, пока достаточно", – отмечает актер сериала "Содержанки".