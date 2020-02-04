Дочь Джонни Деппа вышла на красную дорожку без белья

В Лондоне прошло вручение ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств. Откровенным образом отличилась дочь Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради.
20-летняя девушка выбрала для церемонии прозрачное платье необычного фасона. Наряд модели состоял из кружевного комбинезона и черной комбинации. На ногах были атласные туфли на платформе. Сквозь легкие ткани просматривалась фигура восходящей звезды. Наследница прославленного актера решила обойтись без белья.
Девушка невозмутимо позировала фотографам, не обращая внимания на то, что наряд никак не скрывает ее форм. Дерзкий образ произвел фурор, как сообщает "Комсомольская правда".
Лили-Роуз прозвали Снежной Королевой за то, что девушка почти никогда не улыбается. Дочь звезды "Пиратов Карибского моря" успешна как актриса и модель. Она уже является лицом модного дома Chanel, с которым сотрудничает последние пять лет, а также участвует в показах и рекламных кампаниях именитых дизайнеров. В фильмографии Лили порядка десяти картин.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Давайте поговорим об отцовстве
Что случилось с дочкой Успенской?
Кто ваш любимый артист?