Дети разругались из-за шикарного наследства актрисы Цывиной

Ирина Цывина, согласно официальной версии, скончалась от кардиомиоматии. Ходили слухи, что 55-летняя артистка пристрастилась к алкоголю на фоне затяжной депрессии. Впрочем, ее близкая подруга певица Ирина Грибулина утверждала, что, наоборот, Ирина была весела и "чиста". Она была на подъеме из-за новой работы, в ходе которой ей пришлось учить много текста. Умирать актриса, считает ее приятельница, не собиралась.
Поэтому, вероятно, Цывина и не оставила завещания. Поэтому теперь ее дети: сын Евгений и дочь Зинаида, вынуждены самостоятельно делить имущество. Речь идет о трех квартирах, доме и участке. Однако возникли сложности: наследники никак не договорятся. Адвокат семьи Юлия Вербицкая рассказала: "На самом деле имущество Ирины Константиновны поделено. Женя и Зина имеют право распоряжаться ½ долей от каждого объекта в наследстве. Евгений не согласен с решением".
Оказывается, сын хочет большую долю наследства и якобы, по словам юриста, у него есть на это право. Вот только эту долю возможно установить только через суд.
Когда Евгений поделился своими планами с Зинаидой, та дала понять, что не будет отступать от своей доли. Претензии брата она сочла необоснованными. Сейчас Зина учится за границей. Однако она намерена приехать в Россию, чтобы урегулировать все вопросы.
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