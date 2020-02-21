"Бледная поганка" Казаченко ответила отказавшемуся с ней жить Джигарханяну

После съемок в очередном выпуске скандального ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" Степан Джигарханян сравнил свою любимую женщину Ольгу Казаченко с ядовитым грибом. В беседе с журналистами мужчина пояснил, почему так назвал ее.
"Ольга пришла на передачу в черном ободке и кофточке с рюшами. В таком наряде она была действительно очень похожа на ядовитый гриб. Мне она напомнила бледную поганку", – рассказал пасынок Армена Джигарханяна.
Степан уточнил, что рюши напомнили ему "юбку" гриба. При этом он совсем не хотел расстроить Ольгу. "Конечно, в наших отношениях Оля не ядовитый гриб, а роза. Но с шипами!" – подчеркнул Джигарханян.
Впрочем, Казаченко не обиделась на любимого. "Мне показалось очень забавным это сравнение. Обычные ядовитые грибы очень красивы внешне, но внешность обманчива. Так и со мной. С виду я белая и пушистая, но за себя постоять могу", – цитирует ее "Собеседник".
Сейчас Ольга Казаченко и Степан Джигарханян в разлуке. Мужчина постоянно живет в Америке, но часто бывает в России. Тут он не только регулярно навещает Армена Джигарханяна, но и принимает участие в телевизионных съемках. Поэтому пока и речи нет о том, чтобы жить вместе.
Есть и еще одна причина, почему влюбленные не съехались. У Ольги много кошек, а у Степана на них аллергия. Оказывается, Казаченко подбирает с улицы животных, многие из которых серьезно травмированы.
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