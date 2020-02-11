Любимого внука Елизаветы II бросила жена

Очередное потрясение для обитателей Букингемского дворца. На этот раз трещину дал брак сына принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II.
Пока не ясно, что стало причиной столь кардинальных перемен в жизни внука королевы. Однако есть основания полагать, что цепную реакцию запустили свободолюбивые Меган Маркл и принц Гарри, которые переехали жить в Канаду, сложив с себя полномочия венценосной фамилии.
Как сообщают источники, приближенные ко дворцу, Елизавета II "весьма расстроена". Также есть сведения о том, что Питер Филлипс до последнего не подозревал о разводе. Этой новостью его огорошила Отем. "Он думал, что счастливо женат и имеет идеальную семью с двумя очаровательными дочками", – передает The Sun слова друзей пары.
Жена старшего внука Елизаветы родом из Канады. Королевская семья опасается, что 41-летняя Отем решит вернуться на родину и забрать дочерей, девятилетнюю Саванну и семилетнюю Ислу.
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