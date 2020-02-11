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Любимого внука Елизаветы II бросила жена

Елизавета II. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Питер Филлипс и его жена Отем Келли подали на развод. О расторжении брака попросила женщина. Внук королевы до последнего верил, что в его семье все идеально.
прочитано 608 раз

Очередное потрясение для обитателей Букингемского дворца. На этот раз трещину дал брак сына принцессы Анны, единственной дочери Елизаветы II.

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Пока не ясно, что стало причиной столь кардинальных перемен в жизни внука королевы. Однако есть основания полагать, что цепную реакцию запустили свободолюбивые Меган Маркл и принц Гарри, которые переехали жить в Канаду, сложив с себя полномочия венценосной фамилии. 

Как сообщают источники, приближенные ко дворцу, Елизавета II "весьма расстроена". Также есть сведения о том, что Питер Филлипс до последнего не подозревал о разводе. Этой новостью его огорошила Отем. "Он думал, что счастливо женат и имеет идеальную семью с двумя очаровательными дочками", – передает The Sun слова друзей пары.

Жена старшего внука Елизаветы родом из Канады. Королевская семья опасается, что 41-летняя Отем решит вернуться на родину и забрать дочерей, девятилетнюю Саванну и семилетнюю Ислу. 

Автор: 11 февраля 2020, 13:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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