Елизавета II в шоке от откровений принца Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские поделились своими переживаниями. В фильме Меган Маркл, едва сдерживая слезы, впервые прокомментировала обрушившуюся на нее травлю. Ее муж, в свою очередь, высказался о сложных отношениях с братом – принцем Уильямом.
Члены королевской семьи, в том числе и Елизавета II, были шокированы тем, что услышали в фильме. Особенно был расстроен Уильям. "На самом деле я знаю, что там действительно глубокая печаль. Очевидно, что все уже никогда не будет прежним. Люди будут обсуждать то, что Гарри сказал об их отношениях. Я думаю, что любому было бы трудно видеть, как член его семьи говорит такое на камеру", – цитирует приближенный к монаршей семье источник "Экспресс газета".
Елизавета II сильно обеспокоена происходящим и считает, что Меган Маркл и принц Гарри сознательно отдаляются от семьи. Она надеется, что грядущий шестинедельный отпуск пары поможет им обдумать все решения.
Напомним, ранее принц Гарри признался, что они с Уильямом редко видятся, а их дороги разошлись. По поводу слухов, что между ним с Меган Маркл и братом с Кейт Миддлтон существует конфликт, внук Елизаветы II заявил, что многое надумано.
Отметим, королева Великобритании неоднозначно относится к супруге принца Гарри. Недовольство Елизаветы II часто вызывает то, что Меган Маркл пренебрегает протоколом монаршей семьи. В частности, ей не по душе, как одевается жена внука.
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