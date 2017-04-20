Анна Большова о свадьбе с братом и разрыве с матерью

Анна Большова стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской " Жена. История любви". Популярная актриса рассказала о свадьбе с братом и о непростых отношениях с матерью, с которой не общается уже 15 лет.

Анна Большова родилась и выросла в Москве в семье известного физика-ядерщика Леонида Большова. "Он талантливый. Еще красивый – я видела, как женщины на него смотрят. Хотя была у этого и другая сторона. Когда я уже училась в ГИТИСе, и мы вечером заходили в какой-нибудь магазин, я очень переживала, что меня будут воспринимать как его молодую любовницу", – со смехом ответила актриса.

Если с отцом у Анны прекрасные отношения, то с матерью – никаких. "Не я не общаюсь... Я считаю так: природой задумано, что дети вырастают, вылетают из родного гнезда. Я понимаю, что это моя ответственность: воспитать своего сына таким образом, чтобы я ему потом была нужна, чтобы он позволил мне ему помочь. Если так не будет, то это будет моя боль и моя неудача. Что касается мамы – это не есть разрыв с моей стороны, это необщение с ее стороны. Позиция "сами придут, приползут" для меня очень болезненная. И это длится почти 15 лет…" – констатировала Большова.

Анна не скрывает, что является папиной дочкой. Так, отец отдал пятилетнюю Аню в секцию горных лыж и сам на них встал, чтобы поддержать. "Папа мужественно купил себе лыжи, начал их осваивать. Ездил очень кондово, но мы были вместе", – цитирует актрису "Магнитогорский металл".

Впервые Анна Большова вышла замуж в 25 лет за Антона Канаева, сына своей мачехи. "Во-первых, он мой сводный брат. На момент наших отношений ему как раз исполнилось 18, и мы, абсолютно больные, побежали в загс, чтобы подать заявление. Я была тогда совсем молодая, а он так совсем юноша – но красивый, сильный, веселый, с потрясающим чувством юмора, умный. Теперь я понимаю, что мы существовали достаточно параллельно", – рассказала актриса.

Брак развалился из-за предательства супруга. "Эта история оказалась для меня очень болезненной. Выяснилось, у него возникли новые отношения. Для меня это самое страшное было – "Почему ты мне не сказал?!". Вот это предательство. Это значит, какой-то период времени я была дурой, за спиной у которой что-то происходило…" – приводит слова Большовой сайт "Комсомольская правда".

С будущим вторым мужем Анна познакомилась в художественной галерее. "У Саши был опыт неудачной женитьбы, у меня – замужества. К тому времени я уже была готова, чтобы не просто быть с кем-то вместе, а завести детей. Не было страсти, а было какое-то единство отношений, комфорт, взаимопонимание. И мы быстро пришли к тому, что поженимся… И я ни разу об этом не жалела. Я настолько счастлива, что у нас появился сын Даня. Саша – замечательный отец", – заявила актриса.