Гулькина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

2020 год выбил из колеи многих звезд российской эстрады. Из-за пандемии COVID-19 по всей стране были отменены концерты, фестивали, светские мероприятия. Среди пострадавших оказалась и экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина.
В тяжелый период рядом с ней были близкие люди. 21-летняя дочь решила помочь певице и устроилась в агентство, где стала заниматься обработкой фотографий. Гулькина рассказала, что гордится наследницей.
Артистка надеется, что новый год будет лучше прежнего. Гулькина пожелала читателям "Дни.ру" здоровья и больше радостных моментов. Поздравление с Новым годом получилось теплым и добрым.
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