Нет будущего: Песков опустил руки

Российский артист Александр Песков пожаловался на отсутствие работы. По его словам, все современные артисты безликие и не отличаются чем-то особенным, поэтому и пародировать их невозможно.

Пародист Александр Песков посетовал на нехватку образов для пародий. По его мнению, сейчас на сцене почти нет ни одного артиста, о котором можно было бы сделать хороший и интересный номер, пишет NEWS.ru.

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Александр Песков расстроен тем, что отличительного таланта сейчас почти ни у кого нет – все под одну гребенку. Певец и телеведущий создавал множество пародий на артистов эстрады. Сам он называет свое творчество "синхро-буффонадой".

"Жанну Фриске я представлял, Лободу, Ани Лорак, Ольгу Бузову. А кого еще? Все!", – с грустью сказал Песков.

Артист признает, что некоторые современные певцы действительно хорошо делают свою работу, но они почти все одинаковы, и в пародии можно будет узнать десятки артистов, которые стали на одно лицо.

Если на эстраде все будет так и дальше, у пародийного жанра просто нет будущего. Этот факт очень расстраивает короля пародии Александра Пескова.

Напомним, ранее в своей новой книге пародист Александр Песков сообщил о забавном событии из прошлого. Артист вспомнил, как Алла Пугачева позавидовала его таланту и исключила из своей программы.