Нет будущего: Песков опустил руки

Пародист Александр Песков посетовал на нехватку образов для пародий. По его мнению, сейчас на сцене почти нет ни одного артиста, о котором можно было бы сделать хороший и интересный номер, пишет NEWS.ru.
Александр Песков расстроен тем, что отличительного таланта сейчас почти ни у кого нет – все под одну гребенку. Певец и телеведущий создавал множество пародий на артистов эстрады. Сам он называет свое творчество "синхро-буффонадой".
"Жанну Фриске я представлял, Лободу, Ани Лорак, Ольгу Бузову. А кого еще? Все!", – с грустью сказал Песков.
Артист признает, что некоторые современные певцы действительно хорошо делают свою работу, но они почти все одинаковы, и в пародии можно будет узнать десятки артистов, которые стали на одно лицо.
Если на эстраде все будет так и дальше, у пародийного жанра просто нет будущего. Этот факт очень расстраивает короля пародии Александра Пескова.
Напомним, ранее в своей новой книге пародист Александр Песков сообщил о забавном событии из прошлого. Артист вспомнил, как Алла Пугачева позавидовала его таланту и исключила из своей программы.
Популярные темы форума
Украина
Каким будет 2021 год?
Для чего и для кого создан Дни ру?
Надоела Пугачева
Деньги-ЗЛО!
Кто вы русские?
Трусы навального
Меня бесит существование души
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Напоминание хохлам и подхохлятникам