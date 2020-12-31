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Лучшие телепрограммы Новогодней ночи-2021

Лучшие телепрограммы Новогодней ночи-2021

Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
В России встреча нового года имеет почти сакральный смысл. Кажется, У нас принято встречать его за обильно уставленным яствами и питиями столом. А телевизор помогает создать праздничное настроение. "Дни.ру" изучили телепрограмму главной ночи года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

За полтора часа до боя Курантов Первый канал пригласит всех на "Новогодний маскарад". Это масштабное шоу сняли всего за неделю! Для номера Стаса Михайлова "Я буду очень" костюмеры за ночь придумали и сшили коллекцию шляп-роз для балета, а для выступления Полины Гагариной с песней "Зима" с помощью десятков зеркал создали ощущение холода. Владимир Винокур с арией Мистера Икса перенесет всех на цирковую арену. Кстати, знаменитые слова "Всегда быть в маске – судьба моя" в этом году приобретают новый смысл. А сразу после полуночи в эфире Первого начнется грандиозный марафон. По случаю 25-летия канала здесь покажут 100 лучших новогодних номеров за последние четверть века. Пугачева, Киркоров, Кобзон, Земфира, Гурченко, Niletto, Гагарина и Киркоров – все звезды в гости к нам! Ведущие: Иван Ургант, Алла Михеева, Дмитрий Борисов, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева и Жанна Бадоева.

Фото: пресс-служба Первого канала

"РОССИЯ-1"

За час до полуночи телеканал "Россия-1" ждет всех на "Новогодний парад звезд". Геннадий Ветров, Игорь Маменко и Карен Аванесян пройдут вакцинацию у Михаила Полицеймако. Елена Воробей даст мастер-класс для молодого папы Евгения Петросяна. А Елена Степаненко расскажет, как не сойти с ума в процессе домашнего обучения. Конечно же, не обойдется без куплетов от Юрия Стоянова и Николая Баскова с обзором уходящего года... А после обращения Президента празднование продолжится в традиционном "Новогоднем голубом огоньке". Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова загадают желание под "Снежинку", EMIN и Владимир Кузьмин исполнят "Сибирские морозы", Валерий Сюткин и Екатерина Гусева поторопятся на "Последнюю электричку", а Таисия Повалий и Глеб Матвейчук закружат в танце под Mamma Maria.

Фото: пресс-служба

НТВ

Зрителей ждет специальный выпуск "Новогодней маски". На сцену выйдут все участники проекта в своих незабываемых костюмах плюс десять совершенно новых участников, скрывающихся под масками новогодних героев. Споют и звездные члены жюри – Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. А после боя курантов зрители смогут продолжить отмечать Новый год под "Новогодний Квартирник", в котором прозвучат рок-хиты и новые аранжировки новогодних композиций в исполнении "Би-2", "Чайф", "ДДТ", Александра Розенбаума, Николая Расторгуева.

Фото: пресс-служба НТВ

"КУЛЬТУРА"

Зрителей ждут на концерте Аиды Гарифуллиной в Буэнос-Айресе, которая исполнит арии из опер Верди, Римского-Корсакова, Пуччини, Гуно. А ближе к полуночи в эфире программа "Романтика романса", в котором участвуют Леонид Серебренников, Евгений Дятлов, Нина Шацкая, Иван Ожогин, Этери Бериашвили, Валерия Ланская, Юлия Пересильд, Нани Брегвадзе, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян.

ТНТ

В программе "Где логика?" состоится баттл между солистом группы Little Big Ильей Прусикиным и комиком Гариком Харламовым, между Димой Биланом и Пелагеей. Алексей Щербаков и Александр Гудков сойдутся в противостоянии новогоднего выпуска шоу "Студия Союз", где комики из разных вселенных будут отвечать на музыкальные вопросы, получать удары током, петь, танцевать и шутить. А гостями развлекательной викторины Павла Воли "Двое на миллион" станут Егор Крид и Джиган. Ну а после боя курантов в эфир выйдет новогодний выпуск Comedy Club – "Короли вечеринки"! Резиденты разделятся на две команды, чтобы пройти испытания, которые придумали и записали для них на видео Лена Темникова, Настасья Самбурская, Яна Кошкина и многие другие. Справиться с заданиями участникам помогут звездные ведущие – Полина Гагарина и Тимур Родригез.

Фото: пресс-служба ТНТ

СТС

Зрителей ждет марафон шоу "Уральские пельмени". В 23 часа в эфир выйдет его специальный выпуск под названием "Дело пахнет мандарином", а после боя курантов – "Заливной огонек". "Пельмени" расскажут, как в новогоднюю ночь добиться правды от папы-депутата, 47-летней "девочке" получить подарок от Деда Мороза и жениться на "Мисс Мира" с "большими изюминками". Вместе с ними поздравлять страну будут 7 гномов-юмористов и лохматый Дед Мороз с черной бородой в трениках и майке.

Фото: пресс-служба СТС

"ДОМАШНИЙ"

Канал покажет четыре серии док-шоу "Предсказания", в котором известные астрологи и экстрасенсы страны расскажут, каким будет 2021 год. Какой будет политическая ситуация в Росси и мире? Что ждет россиян – благополучие или рост курса евро и доллара? Закончится ли пандемия коронавируса? Отступит ли ковид? 2021 год даст нам всем передышку от "короны", уверен ясновидящий Зиррадин Рзаев. Но при этом утверждает, что новые вирусы появятся в 2023 и 2025 году.

"ЧЕ!"

Зрителей ждет исторический эпос "Дружина". Хмыре воины дружины новгородского князя прибывают в затерянное селенье, чтобы спасти княжича Александра, которого нужно доставить в Новгород. От этого зависит судьба Новгородского княжества, где старый князь противостоит Ордену меченосцев, а бояре жаждут покровительства Папы Римского. А за час до полуночи и сразу после боя Курантов смотрите "обращение" Макса Голополосова "+100500", который предлагает проводить старый и встретить новый год на максимальном угаре.

Фото: пресс-служба

ОТР

На ОТР будут создавать праздничное настроение при помощи любимых всеми песнями Геннадия Гладкова. А потом зрители канала отправятся в путешествие на желтой субмарине по фантастической стране Пепперлэнд под музыку легендарной ливерпульской четверки The Beatles. Ближе к полуночи градус веселья поднимет музыка Иоганна Штрауса и комедия Яна Фрида "Летучая мышь". А первые минуты 2021 года начнутся с праздничного концерта "Новый год шагает по стране", в котором зрителей ждет встреча с Ренатом Ибрагимовым, Юрием Лозой, группами "Тараканы" и "Комбинация", главным отечественным блюзменом Сергеем Вороновым, пианистом Игорем Брилем, Юлией Береттой.

ТВЦ

Новогодний вечер на канале ТВЦ откроет программа "Новый год с доставкой на дом", в которой участвуют Александр и Валерий Пономаренко, Сергей Дроботенко, Святослав Ещенко, Елена Воробей, Ефим Шифрин, Владимир Девятов, Карен Аванесян. В эфире – лучшие шутки и тосты. А за час до полуночи покажут лучшие номер из проекта "Новый год в прямом эфире". Участвуют Александр Буйнов, Лев Лещенко, Сосо Павлиашвили, Марк Тишман, Лариса Долина, Лолита, Вадим Казаченко, Марина Девятова и даже "Бурановские бабушки". А под утро самых стойких ждут слушать "Анекдот под шубой", где участвуют Евгений Петросян, Юрий Гальцев и Геннадий Ветров.

СПАС

На телеканале "Спас" перед обращением президента православные батюшки будут в течение нескольких часов отвечать на вопросы зрителей. А в первые минуты нового года начнется трансляция Божественной литургии из храма св. Александра Невского при МГИМО. В прямом эфире состоится благодарственный молебен за этот тяжелый и вразумляющий год. Богослужение возглавит настоятель патриаршего подворья – протоиерей Игорь Фомин. Праздничный эфир после литургии продолжит проект "По дороге в Рождество", где прозвучат песнопения о Боге и грядущей радости встречи Спасителя.

Фото: пресс-служба

"ТВ-3

На канале "ТВ-3" покажут специальный выпуск шоу "Миллион на мечту". В уходящем году это шоу дало шанс многим людям рассказать о себе и своих мечтах на всю страну, найти сочувствие и поддержку. А в праздничном выпуске шоу будет рассказано о том, как сложилась судьба некоторых из участников – как победителей, так и тех, кто уехал без миллиона, но с ясным представлением о том, что ему делать дальше и как. Сдержали ли члены жюри свои обещания? И смогли ли герои программы добиться своего, несмотря ни на что? После полуночи в эфире "Лучшие песни нашего кино" – в этой программе в формате киноконцерта покажут фрагменты российских фильмов с песнями, которые можно петь за праздничным столом.

Фото: пресс-служба

"МУЗ-ТВ"

Канал подготовил грандиозную музыкальную шоу-программу с доставкой в каждый дом к новогоднему столу. Тут будут все! Ольга Бузова, Даня Милохин, Zivert и Филипп Киркоров зададут правильный градус настроения, подведут музыкальные итоги года в "Новогоднем чарте" и расскажут о самых актуальных клипах года. В специальном новогоднем спецпроекте "#ЗАКАЖИЗВЕЗДУ" в образе "Снегурочек" и "Дедов Морозов" – Юлианна Караулова, DAVA, T-Killah, Алексей Воробьев. Они лично поздравят самых вовлеченных фанатов, которые сняли оригинальное музыкальное видео на хиты своих кумиров и опубликовали в TikTok. А сразу после боя курантов всех приглашают на четырехчасовую дискотеку "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ", где споют Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Зара, Елка и Анита Цой.

Фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

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31 декабря 2020, 09:28

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