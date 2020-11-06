Названа предполагаемая причина смерти Жванецкого

В пятницу, 6 ноября, как гром среди ясного неба прозвучала страшная новость – умер Михаил Жванецкий. Поклонники гадают – что же произошло с их кумиром? Директор сатирика назвал предполагаемую причину трагедии.

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