Названа предполагаемая причина смерти Жванецкого

Близкие, родные и коллеги Михаила Жванецкого ошарашены новостью о смерти писателя. Алла Пугачева, Максим Галкин, Владимир Познер, Ксения Собчак и многие другие звезды выражают соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Народному артисту России и Украины было 86 лет. Он, как будто предчувствуя свою кончину, за месяц до этого объявил о завершении концертной деятельности.
Директор Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что причины смерти Михаила Жванецкого естественны – это возраст и болезни, которых, как и у многих в 86, целый список.
"Причина – возраст, болезни, никакой другой причины нет", – цитирует директора сатирика "360".
Пока родные принимают бесконечные соболезнования от коллег и поклонников писателя. Артистка Инна Чурикова призналась, что у нее есть тетрадка, в которую она от руки записала шутки Михаила Жванецкого.
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский назвал Михаила Жванецкого королем юмора и великим русским писателем.
В сентябре Жванецкий заявил, что заканчивает выступления на сцене. Причиной он назвал возраст и сказал, что остаток жизни хочет провести дома. Дата прощания и похорон с писателем пока не известна.
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