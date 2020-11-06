"Смотреть на это было больно": Собчак о смерти Жванецкого

"Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться", – так говорил маэстро Михаил Жванецкий. Писателя-сатирика не стало в пятницу, 6 ноября. Он умер на 87-м году жизни, перед этим логически завершив карьеру на сцене.
Трагическую весть подтвердил менеджер сатирика Олег Сташкевич. Причины смерти пока не сообщаются.
Телеведущая Ксения Собчак назвала Жванецкого великим человеком и выразила соболезнования в связи с трагедией. В своем телеграм-канале она вспомнила, что побывала на его представлении до начала эпидемии коронавируса.
"Он забывал что-то, иногда путался <...> Смотреть на это было очень грустно и больно", – написала Ксения Собчак.
Месяц назад Михаил Жванецкий принял решение завершить концертную деятельность и закрыл свою передачу. Он сам признался, что выступления на сцене для него уже не под силу трудны.
Народный артист Украины и России Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Лауреат премии президента России исполнял сатирические миниатюры и монологи своего сочинения.
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