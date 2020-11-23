"Сложно припомнить, ощущал ли я подобное с кем-то другим": Меладзе завелся от Арбениной

Певец, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Валерий Меладзе планирует организовать осенью будущего года большой концерт дуэтов, на котором выступит с известными исполнителями. Об этом он рассказал во время YouTube-шоу журналиста и писателя Юрия Костина "Личные связи".



В Crocus City Hall, где проходили съемки программы, в этом году должно было состояться немало масштабных шоу, в том числе и сольное выступление певца. Но из-за пандемии коронавируса они были отменены. "Я абсолютно уверен, что еще много раз выйду на эту сцену, – заверил Меладзе. – Уже определены сроки будущего концерта. Причем весьма пессимистические".

Интересно, что в следующем году состоятся даже два концерта с участием певца: на одном он выступит с сольной программой, на втором – совместно с другими исполнителями. "В свое время я участвовал во многих концертах других артистов. Теперь попросил их отдать мне долг…" – пошутил Меладзе.

Среди приглашенных – Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Диана Арбенина. В предвкушении будущего творческого процесса певец поделился воспоминаниями: "Когда-то у нас была совместная съемка с Дианой Арбениной, где мы пели дуэтом. От нее шла просто сумасшедшая энергия – сложно припомнить, ощущал ли я подобное с кем-то другим. С ней мы просто начинаем заводиться, вести себя очень активно. Вероятно, я просто вижу, как она работает и стараюсь попасть в ее мощную энергетику. Интересно будет спеть с ней снова".

