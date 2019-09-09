"Болезнь затянулась": комедийная актриса призналась в сильном страхе

Надежда Сысоева считается одной из самых ярких участниц коллектива Comedy Woman. Ее амплуа – легкомысленная, а подчас откровенно глупенькая, блондинка с модельной внешностью. Однако вне света рампы и софитов жизнь артистки совсем не такая забавная. Так, Надежда призналась, что у нее проблемы со здоровьем.
"Если бы вы Только знали, как сильно я боюсь уколов 😭🥺 вот уже несколько дней не могу решиться пойти сдать кровь на анализы... знаю, что важно это делать хотя бы раз в год 🙈знаю, что сейчас это необходимо для меня, так как моя болезнь затянулась и никто не говорит с чем это связано (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к многочисленным подписчикам своего Instagram-аккаунта Надежда Сысоева.
Актриса объяснила, что ей требуется помощь. "Мне срочно нужна ваша поддержка, а если бы за руку еще отвели и подержали ее пока они там достают эти ужасные жгуты и иголки 😭😭😭😭 ааа ну вот опять (((" – пожаловалась артистка.
В комментариях немедленно отреагировали на признание Надежды, в том числе и коллеги по отечественному шоу-бизнесу. К примеру, певица Катя Иванчикова, солистка группы IOWA, написала: "Когда пойдешь? Может совпадет, я приеду! Подержу тебя за лапку! ❤️". Другие фанаты тоже оказали поддержку актриса.
Но нашлись и такие пользователи Сети, кто негативно отнесся к откровениям Надежды Сысоевой. "Ну что за детская позиция? Тем более, когда речь идет о заболевании, надо бежать сломя голову сдавать анализы и благодарить вселенную, что сейчас это делают на каждом углу и результаты чуть ли не в этот же день!" – написала возмущенная подписчица. С ней оказались солидарны и прочие комментаторы, призвавшие артистку пересилить все страхи ради собственного же здоровья.
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