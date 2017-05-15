Звезду Comedy Woman поздравляют со свадьбой

Звезду Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала неожиданное фото – артистка позирует в белом платье и в фате с... лошадью. Поклонники пришли к выводу, что актриса вышла замуж за Илью Бачурина, и рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

Самое интересное, что еще в ноябре прошлого года в ответ на муссировавшуюся в СМИ информацию о готовящейся свадьбе Надежды Сысоевой и ее избранника, кинопродюсера Ильи Бачурина, актриса уверила журналистов, что они не собираются жениться. "Мы не планируем свадьбу. Понятия не имею, кто и зачем распространяет эти слухи!" – говорила Сысоева. Илья Бачурин и вовсе был возмущен лживыми слухами. "Это полный бред, даже не хочу ничего комментировать!" – заявил продюсер.

Однако, как считают поклонники пары, надежда и Илья попросту слукавили, чтобы репортеры оставили их в покое, а те,в свою очередь, тихо и спокойно готовились к торжеству. В том, что на опубликованной фотографии Надежды Сысоевой именно запечатлена свадьба, у фанатов актрисы нет сомнений.

"Красавица Наденька 😍🌺 будьте счастливы ❤️❤️❤️", "Поздравляю!", "Поздравляю!!!! Счастья вам и любви!!!", "А говорила что не планируете свадьбу, ах вы врунишки😋😋😅😅😅😅", "Вы невеста?", "Ах какие же вы милахи", – прокомментировали фотографию Сысоевой фанаты. отметим, что сама Надежда так подписала снимок: "#LOVEIS это – когда утро принцессы начинается так 👰🐴♥️". К слову, в аккаунте предполагаемого жениха Сысоевой Ильи Бачурина пока нет никаких праздничных фотографий.

Публикация от Надежда Сысоева (@inadenka) Май 14 2017 в 11:42 PDT

Напомним, влюбленные тщательно скрывали свои отношения, но тайное все-таки стало явным. Работница бара московского кинотеатра "Октябрь" Анна рассказала журналистам: "Я была на улице и увидела, что они приехали в наш кинотеатр на одной машине. Сразу узнала Наденьку из Comedy – ее я бы ни с кем не перепутала, а к спутнику пришлось присмотреться, и тогда я поняла, что это бывший мужчина моей любимой актрисы Равшаны Курковой. Они были на ночном сеансе – смотрели фильм "Славные парни". Все время держались за руки, он ждал ее у туалета, потом обнимал… Заглянув в пустой зал, где было человек шесть, увидела, как они целовались".