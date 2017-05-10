Пострадавшая звезда Comedy Woman залила кровью всю кухню

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева ночью с 9 на 10 мая была вынуждена обратиться за помощью к медикам. По словам артистки, она порезала палец и залила кровью всю кухню.

Не всем минувшие праздники запомнятся сочными шашлыками и потрясающим салютом. Надежда Сысоева поздней ночью оказалась в травмпункте. Судя по выражению лица, юмористке с забинтованной конечностью было не до шуток.

Актриса опубликовала грустное сообщение в Stories-ленте в Instagram. На часах в это время было 00:59. "Залила кровякой всю кухню", – сообщила подписчикам артистка, порезавшая палец.

Чем закончился прием у врача, Надежда растревоженным и лишившимся сна поклонникам не сообщила. Вероятно, специалисты смогли помочь ей и привели в порядок руку, так как уже днем 10 мая она успешно набрала новое сообщение в микроблоге. "Обязательно Начинайте свой день с музыки !!! – порекомендовала пользователям Сети Сысоева. – Я сейчас Слушаю "Витамины" Егор Сесарев ...ведь любая грусть она накатит и отпустит".

Публикация от Надежда Сысоева (@inadenka) Май 6 2017 в 2:58 PDT

Как подметили некоторые светские СМИ, в этом году у артистки уже была неприятность со здоровьем. В январе звезда Comedy Woman впервые встала на лыжи. "Воооот!!! Это Мой первый спуск! И сразу (вот спасибо жесткому тренеру) крутой склон. Казалось, что еду я намноооого быстрее!!! Хапнула адреналина! Отморозила губы! И получила нереальные эмоции.Теперь я лыжница!!!" – похвасталась Сысоева, а заботливые подписчики принялись советовать ей, как побыстрее вылечить отмороженные губы.

Публикация от Надежда Сысоева (@inadenka) Апр 28 2017 в 3:06 PDT

К слову, по слухам, Надежда собирается под венец. Мол, возлюбленный актрисы Илья Бачурин встал перед ней на колено. А до этого он четыре года встречался с Равшаной Курковой, но влюбленные внезапно расстались.