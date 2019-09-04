Исцеление бюстом: Семенович предложила "приложиться к ее груди"

Анна по праву является одной из самых эффектных звезд отечественной сцены. Помимо приятного голоса и интересных композиций девушка отличается весьма выразительными формами, которые в свое время принесли ей немалую известность.
Сказать, что артистка гордится природными данными – ничего не сказать. Семенович с удовольствием носит выразительные декольте, чтобы в очередной раз продемонстрировать прелести роскошной фигуры, пишет газета "Комсомольская правда".
Своей публикацией в Instagram Анна вызвала настоящий фурор, заявив, что готова спасти мужчин с помощью своего бюста.
"Ученые доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь уменьшают риск инсульта на 50% Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу", – подписала видео певица.
Поклонники Семенович поспешили выразить свои комплименты. Многие отметили, что с удовольствием бы пришли к Анне "на сеанс исцеления".
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