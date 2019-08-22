Семенович прилюдно сделали предложение руки и сердца

Певица побывала на музыкальном фестивале "Звезды Русского Радио" в Сочи. Он стартовал сразу на двух площадках – Медальной Площади Олимпийского парка и площади Южного Мола Сочинского морского порта. Отчет знаменитость выложила на свей странице в соцсети.
На одном из фрагментов она стоит на сцене с телеведущим Алексеем Куличковым, который делает ей предложение. "Мы снимались в одной передаче… "Муж напрокат"… В Сочи мы опять вместе, осталось только поцеловаться и подарить тебе кольцо!" – заявил Куличков.
Анна Семенович заметно растерялась и смутилась, но ответила. "Ой, подожди, подожди, не спеши", – смеясь, сказала артистка. "Ну вот получила предложение руки и сердца, неожиданно", – подписала ролик в Instagram звезда.
Вокруг личной жизни исполнительницы всегда ходило много слухов. 39-летняя Анна Семенович не замужем и еще не познала радости материнства. Как писали "Дни.ру", певица ранее высказалась по этому поводу.
"Я планирую родить сама, хотела бы двух даже. В крайнем случае, если будут проблемы со здоровьем, можно прибегнуть к суррогатному материнству. Это прекрасный выход и хорошее дело, улучшающее в нашей стране демографическую ситуацию", - заявила Анна Семенович.
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