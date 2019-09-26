Ингеборга Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку

Ведущая шоу поинтересовалась, сколько лет всемирно известной знаменитости. Та, в свою очередь, ответила вопросом на вопрос: "А это вежливо?".
Ингеборга не понимает, зачем нужно озвучивать эту информацию. По ее словам, ей не стоит больших усилий сказать цифры, но она не хочет думать о них.
"Потому что это определение чего-то. И уже как бы подразумевается: "если тебе столько-то лет, то то и то". У меня есть такое понятие, что не завишу я от цифр", – резюмировала звезда театра и кино.
К слову, для Дапкунайте возраст действительно ничего не значит. Ведь он абсолютно никак не отражается на ее внешности. Она выглядит свежо и молодо. Помогают ей в этом регулярные тренировки и питание.
По словам актрисы, она себя почти ни в чем не ограничивает. Ингеборга строго следит за рационом, поэтому напрочь исключила из него кисломолочные продукты.
Отметим, в январе артистка отметит свой 57-й день рождения. За ее яркую и насыщенную жизнь она трижды была замужем, но сейчас сердце Дапкунайте не занято. Все свое свободное время звезда проводит вместе с двухлетним сыном Алексом.
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