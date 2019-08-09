Роковое совпадение: больная раком Вербер умерла из-за раков на ужине

Оказывается, Алла Вербер резко почувствовала себя плохо, съев блюдо с морепродуктами в итальянском ресторане. Там были и омары, и раки, и крабы. Что из этого вызвало анафилактический шок, станет ясно после вскрытия.
Анафилактический шок или анафилаксия – аллергическая реакция немедленного типа. Состояние резко повышенной чувствительности организма, заканчивающееся примерно в 10-20% случаев летальным исходом.
К Алле Вербер сразу были вызваны врачи. Пострадавшую экстренно госпитализировали – сутки шла борьба за ее жизнь. Специальным рейсом из Израиля вылетели светила медицины – состоятельная семья бизнесвумен не пожалела денег.
Судя по всему, аллергическая реакция спровоцировала отказ всех жизненно важных органов и сепсис. Затем случился обширный инфаркт, который и стал причиной смерти. Врачи были уже бессильны. Обо этом рассказал друг Аллы Вербер, главный редактор журнала Fashionograph Олег Шаран.
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Похоронят гуру российской моды 12 августа в ее любимом Торонто. После эмиграции из СССР в середине 70-х она жила в этом городе много лет, там же начинала бизнес. Проститься с Аллой Вербер смогут не все – такова воля семьи.
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