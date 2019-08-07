"Она не перенесет": матери-блокаднице боятся сообщить о смерти Вербер

Новость о кончине знаменитого байера и фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стала шоком для всех гламурных россиян. Ведь она считалась главным в стране экспертом по стилю и брендам. Что-то типа Пугачевой, только в мире российской моды. И только накануне беззаботно каталась в отпуске на велосипеде по Италии...

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