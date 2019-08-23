"Безобразие!": Малышевой дали под дых за видео женщины с припадком

Телеведущая выложила в свой Instagram ролик с участием человека с эпилепсией. Инцидент произошел на съемке очередного выпуска передачи "Здоровье с Еленой Малышевой".

Одной из зрительниц внезапно стало плохо. Елена Малышева сняла происходящее на видео и опубликовала в своем микроблоге, видимо, из самых добрых побуждений.

"Если вы стали свидетелем такой ситуации, надо знать правила. (1) Поверните голову человека набок; (2) Проследите чтобы он не травмировался; (3) Не пытайтесь открыть рот; (4) Обязательно вызовите Скорую помощь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). И все пациенты должны лечить эту болезнь! Она лечится!" – подписала ролик ведущая. Однако вместо благодарности звезда подверглась жесткой критике со стороны пользователей соцсети.

Фолловеры ополчились против телеведущей. Многие отметили, что публиковать видео с человеком, которому стало плохо, как минимум некорректно. Некоторые напомнили Елене Малышевой о врачебной тайне.

"Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод!", "Прекрасно!!! А вы слышали о таком понятии, как "врачебная тайна"? Хотя нет, вы не слышали", "Как можно показывать такое на всю страну? Вам не стыдно? А если бы вас сняли, когда вам стало плохо? Безобразие!" – дали под дых Елене Малышевой россияне. Телеведущая пока не ответила на нападки в свой адрес. Также неизвестно, разрешила ли пострадавшая зрительница публиковать видео со своим участием.