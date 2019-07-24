Елена Малышева спасается от слабоумия

Елена Малышева не скрывает, что является активной сторонницей прививок и вакцин. Популярная телеведущая сделала укол от слабоумия.

Ведущая передач "Жить здорово!" и "Здоровье" Елена Малышева опубликовала на своей официальной страничке в Instagram видео, на котором запечатлена в американской аптеке, где ей сделали укол. Телеведущая сообщила, что она и вся ее семья регулярно прививаются. "Все взрослые члены нашей семьи пять лет назад прошли вакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка. А год назад – от кори и пневмонии", – рассказала Елена Малышева.

А в нью-йоркской аптеке она обнаружила вакцину от герпеса Зостера и немедленно приняла решение вколоть ее. "Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус – одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!!!" – объявила телеведущая.

Свой пост Елена Малышева назвала так: "Прививка от слабоумия!!!" Подписчики бурно отреагировали на публикацию. Комментаторы разделились на тех, кто также оказался положительно настроен к прививкам, и тех, кто категорически против. Нашлись и такие пользователи, кто с сожалением высказал мнение, что якобы в России остается только мечтать о бесплатных прививках в аптеке.