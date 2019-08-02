"Какой же кайф!": Кадырова засняли с молодыми парнями

Люди с изумлением смотрели на видео. Многие даже не предполагали, что у Кадырова такие таланты.

Когда вместе собираются три талантливых человека, это всегда интересно. Хочется любоваться ими бесконечно. Именно так и поступают многочисленные поклонники неординарного Эмиля Кадырова, просматривая опубликованное им в Instagram видео. Музыканта и двух парней сняли во время зажигательной репетиции.

"Какой же кайф играть с крутыми музыкантами – профессиональными, чувствующими музыку, умеющими привнести что-то свое!" – написал Эмиль. Уже 4 августа он обещает "поджемить" со своей командой в хорошем ресторане.

"Смотрела Ваше выступление в передаче "Доброе утро!" – заряд позитива на целый день!", "Да ты не талант. Ты талантище! Человек-оркестр", "Талантище, харизма, красота – это все о Вас, Эмиль!" – восторгаются поклонники.

Эмиль Кадыров – певец, гитарист, участник программы "Романтика романса" на телеканале "Культура". Он стал финалистом четвертого сезона суперпроекта "Голос". На слепых прослушиваниях к нему повернулись Градский и Баста, и молодой человек выбрал команду мэтра.

Сегодня Кадыров – солист театра Градского, но может выступать и с "левыми" концертами. "Что я и делаю. Несмотря на то что Александр Борисович – человек жесткий и властный, у нас очень хороший диалог. Я постоянно с ним советуюсь по концертным вопросам", – заверил артист журналистов.