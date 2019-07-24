Певец Макс Барских объявил о завершении карьеры

Популярный исполнитель Макс Барских сообщил журналистам, что готовится к последнему гастрольному туру. Артист даст концерты в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и других странах, передает Муз-ТВ.

Певец принял решение завершить музыкальную карьеру, чтобы уделить время себе и близким. "Мне хочется уделить немножко времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100 процентов людям и возвращаюсь одиноким домой, и засыпаю один", – цитирует артиста "ВокругТВ".