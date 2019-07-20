"Нос картошкой!": Снигирь уличили в обмане

Юлия Снигирь выложила в соцсеть снимок, на котором она запечатлена в 15-летнем возрасте. Фооловеры уличили актрису в обмане: судя по фотографии, она прибегала к услугам пластических хирургов.

Юлия Снигирь известна тем, что поддерживает модный тренд на естественность. Актриса почти не пользуется косметикой и утверждает, что поддерживает молодость с помощью нескольких простых упражнений.

Однако поклонники заметили, что в 15 лет у Юлии была совсем другая форма носа. И сделали вывод, что актриса сделал ринопластику.

"15. На губах фуксия", – коротко подписала фотографию артистка. Школьница Юля – во всем белом, а на губах у нее яркая помада.

"Красавишна, и нос картошкой!", - прокомментировали пост подписчики. Отвечать на замечания скептически настроенных пользователей актриса не стала.

И все же большинство поклонников считают, что актриса прекрасна в любом возрасте. "Такая стильная", "Всегда хорошенькая, счастья вам!", "Модница", – восторгаются фанаты Юлии Снигирь.

Зрители не раз отмечали, что Юлия Снигирь всегда хорошо выглядит. Недавно популярная актриса раскрыла свой секрет красоты. По ее словам, это не связано с косметикой или сложными процедурами. Артистка утверждает, что всего лишь выполняет комплекс упражнений для спины – мол, чем крепче позвоночник, тем моложе весь организм.