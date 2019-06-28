Обворожительная Снигирь снялась без лифчика
Юлия Снигирь приняла участие в фотосессии, снимком с которой поделилась с подписчиками в Instagram. На нем актриса позирует в красных брюках и фантазийных леопардовых ботинках, сидя на табурете. Верхняя часть ее тела обнажена, однако грудь скрывают игривые локоны.
Собственно, об обнажении Снигирь сообщила в подписи к фото. Она выбрала отрывок из воспоминаний Лидии Чуковской, посвященный знаменитой поэтессе Анне Ахматовой: "Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки – одна из них крахмальная – и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и на берег. И тут появлялось чудовище – я – в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело – платье от соли торчало на мне колом. И так, кудлатая, мокрая, бежала домой..."
Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию. Однако нашлись и критики, по мнению которых, Юлия очень худая. Кстати, отзывы о "прозрачности" она получает регулярно. Звезда даже решила ответить.
"Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели!" Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ", – миролюбиво написала Юлия Снигирь.
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