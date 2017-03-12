Юлия Снигирь: Я обожаю всякую "гадость"

Актриса знает способ, как быстро обрести хорошую форму. Рассказала она и о секретах красоты.

Юлия Снигирь, знакомая по фильмам "Обитаемый остров", "Страна Оз" и "Великая", считается одной из эффектных отечественных актрис. При этом к своей внешности Юля относится сдержанно. "Лицо у меня не очень современное: крашусь мало, губы не надувала, татуаж не делала", – говорит она.

Поклонники часто спрашивают Снигирь о секрете ее хорошей формы. "Периодически исключаю из рациона глютен. Говорят, он очень вредный, – отвечает актриса. – Что касается диеты, то я давно поняла: по-настоящему работает только одна – которую сформулировала Майя Плисецкая: не жрать".

А когда ради роли Екатерины Великой ее надо было поправиться на десять с лишним килограммов, то Юлия ела пончики с сахарной пудрой перед сном. "Если честно, я обожаю всякую "гадость", так что мне очень понравилась такая сладкая жизнь. Я вообще-то не собиралась об этом рассказывать и уж тем более преподносить как подвиг. Но похоже, результат был слишком заметный – вот все и начали расспрашивать", – улыбается Снигирь.

В прежнюю форму актриса потом возвращалась помощью китайской гимнастики цигун. "Она хороша тем, что делать ее можно где угодно и в любое время. Для начала, конечно, лучше сходить на занятие с профессионалом, а уже потом практиковать дома", – цитирует Снигирь журнал Tatler.

