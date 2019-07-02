Бывший участник Comedy Club стал отцом в третий раз

Бывший участник юмористического шоу Comedy Club Роман Юнусов сообщил о пополнении. Радостная новость появилась на странице звезды в Instagram в понедельник, 1 июля.

"Нас стало больше. Спасибо тем, кто держал за нас кулачки", – обратился Роман Юнусов к подписчикам. В комментариях пользователи поздравили артиста с пополнением и пожелали здоровья его семье, передает "Пятый канал".

Экс-резидент Comedy Club редко рассказывает о своей личной жизни. Известно, что артист уже более десяти лет женат на Виктории. У пары также есть сын Давид и дочь Софья, сообщает Teleprogramma.pro.