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"Не хватало секса": названа причина развода певицы Лолиты с мужем

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов. Фото: www.globallookpress.com
Антон Беккужев

Антон Беккужев блогер

 журналист, телевизионный эксперт, ведущий рубрики "Правда или ложь" на ТНТ (шоу "Бородина против Бузовой")
Недавно интернет всколыхнула неожиданная новость – 55-летняя певица Лолита разводится с 43-летним супругом Дмитрием Ивановым. Скандал многих шокировал, потому что все девять лет брака отношения в паре казались идеальными. Поклонники Милявской были уверены: взбалмошная и неугомонная певица наконец обрела тихое семейное счастье. Но не тут-то было. 
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Конечно, в Сети тут же появилось множество версий возможных причин разлада супругов. Правда, сама же Лолита в своем Instagram намекнула, что муж просто увлекся другой. И здесь уже хочется разобраться. 

Пожалуй, ситуация, в которой молодой муж ходит налево от жены, которая старше его, не так уж и нова. Все-таки интимная жизнь в отношениях – один из важнейших факторов, который влияет на гармонию и любовь в паре. Стоит отметить, что Лолита в одном из недавних интервью на популярном YouTube-канале "Эмпатия манучи" делилась подробностями сексуальной жизни с мужем. Мол, сейчас близость у них случается не так часто, и это, по ее мнению, не самое главное.

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com

"Счет идет уже даже не на недели. Бывает – два-три раза в месяц, бывает – ни разу", – признавалась звезда. Опять же постоянные отъезды артистки в гастрольные туры тоже не лучшим образом влияли на этот момент. А ведь Дмитрий Иванов – 43-летний спортсмен в полном расцвете сил. Часто бывает, что молодые мужчины в начале отношений заглядываются на более опытных и мудрых спутниц, которые могут их увлечь. Однако именно такая страсть затухает гораздо быстрей и мужчина начинает обращать внимание уже на юных девушек. Может быть, со столь банальной проблемой столкнулись и Милявская с Дмитрием Ивановым? Возможно, если бы Лолита была более страстной и не относилась к интиму настолько безразлично, то ее отношения с супругом можно было бы спасти. 

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com

Кстати, с аналогичной проблемой сталкивались и другие звездные пары. Совсем недавно распалось еще несколько известных союзов с внушительной разницей в возрасте, где женщина была старше партнера. Например, можно вспомнить 41-летнюю Екатерину Климову и 33-летнего Гелу Месхи. А 50-летнюю Эвелину Бледанс и 36-летнего Александра Семина от развода не спасло даже рождение "солнечного" сына Семена. Несмотря на всю эффектность и внешнюю привлекательность опытных дам, проза жизни такова, что юные красотки все-таки могут дать им фору. 

12 июля 2019, 18:32

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ну прям секса ей мало было,просто иногда тупые мужики глаза открывают деньги неглавное понимают что их купили а это категория проститутки проданые а это животное будет иметь очередной дурачёк купленный жабой лолой накройняк самотык
1

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