Концерт группы "Калинов Мост" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Группа "Калинов Мост" устроит концерт этим летом в клубе "ГлавClub Green Concert". Попасть туда совершенно бесплатно вы сможете благодаря билетам, которые раздает "Дни.ру".
Вот уже 22 июня вы получите отличную возможность встретиться с одной из легендарных рок-групп отечественной сцены – "Калинов Мост". Выступление пройдет в Москве в восемь вечера. Группа обновляет дискографию минимум раз в два года, поэтому вы сможете услышать много интересного.
Во время шоу прозвучит сезонная программа, в которой вы услышите знакомые хиты и многое другое. Новый альбом под названием "Даурия" также порадует гостей.
"Этот альбом делался при помощи наших поклонников, которые дарили нам деньги на запись, – всего около 800 тысяч рублей. По мне, вышло очень здорово – и песенный материал, и звук – на мой взгляд, на взгляд музыкантов и людей, которые нам помогали, – все говорят: да, это настоящий эпик, настоящий "Калинов Мост", – отзывается лидер группы об альбоме.
Получить шанс попасть на выступление "Калинов Мост" 22 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
Победителя выберем утром 10 июня с использованием генератора случайных чисел. У счастливчиков будет два дня, чтобы забрать билеты на "Калинов Мост" в нашей редакции.
Безобидная шутка переросла в настоящий бунт
Шоумен столкнулся со сложным выбором
Шоумен находится в реанимации
Шоумен поддержит коллегу
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
В сексе полный ноль
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Хочу замуж
Мастурбирую во время секса
Как быстро набрать вес?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
С кем дружил Тальков
Вещи из секондхенда
Как сделать лицо худым
Хочу уехать из России.
В каком возрасте мужик взрослеет?
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Подруга увела моего мужа.
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
Зачем скрывать своих детей?
Можно ли убежать от темного прошлого?
Двойная фамилия. Да или нет?
Должна ли я содержать мать?
Разведенка с прицепом